«Тампа» во второй раз в истории выиграла Восточную конференцию НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз в истории стала победителем Восточной конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Это стало возможным после поражения «Бостон Брюинз» в матче с «Флоридой Пантерз» (2:4). «Брюинз» с 112-ю очками осталась на втором месте.

"Лайтнинг" выиграли Восточную конференцию впервые после сезона-2003/04, когда они стали обладателями Кубка Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».

Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 11 апреля.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф.

Форвард «Тампы» Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров сезона в НХЛ.