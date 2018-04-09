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«Тампа» во второй раз в истории выиграла Восточную конференцию НХЛ
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«Тампа» во второй раз в истории выиграла Восточную конференцию НХЛ 

Газета.Ru 7 минут назад
«Тампа-Бэй Лайтнинг» во второй раз в истории стала победителем Восточной конференции. Об этом сообщает ТАСС.
Это стало возможным после поражения «Бостон Брюинз» в матче с «Флоридой Пантерз» (2:4). «Брюинз» с 112-ю очками осталась на втором месте.
"Лайтнинг" выиграли Восточную конференцию впервые после сезона-2003/04, когда они стали обладателями Кубка Стэнли.
В первом раунде плей-офф «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз».
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 11 апреля.
Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф.
Форвард «Тампы» Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров сезона в НХЛ.
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