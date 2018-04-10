Медведев выразил желание, чтобы Знарок и дальше руководил СКА 

Член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев выразил мнение, что Олег Знарок останется на посту главного тренера команды на следующий сезон. Слова функционера приводит ТАСС.
"Несмотря на то, что у Знарка теперь в коллекции есть все титулы, мне кажется, что на этом не стоит останавливаться. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою карьеру в СКА.
После поражения победа всегда будет слаще, ему есть что доказывать себе и другим. Надеюсь, что мое мнение сможет повлиять на позиции Олега и совета директоров СКА", — сказал Медведев.
Он также прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами ряда хоккеистов, в том числе 39-летнего форварда Павла Дацюка.
"Наш клуб будет работать со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты. Дацюк показывает отличную игру, молодым есть чему у него учиться. Если здоровье ему позволит, то я бы обеими руками голосовал за то, чтобы он продлил свою карьеру", — добавил Медведев.
СКА завершил сезон поражением от ЦСКА в финале Западной конференции.