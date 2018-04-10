Ещё
Медведев выразил желание, чтобы Знарок и дальше руководил СКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев выразил желание, чтобы Знарок и дальше руководил СКА 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Член совета директоров санкт-петербургского СКА Александр Медведев выразил мнение, что Олег Знарок останется на посту главного тренера команды на следующий сезон. Слова функционера приводит ТАСС.
"Несмотря на то, что у Знарка теперь в коллекции есть все титулы, мне кажется, что на этом не стоит останавливаться. Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою карьеру в СКА.
После поражения победа всегда будет слаще, ему есть что доказывать себе и другим. Надеюсь, что мое мнение сможет повлиять на позиции Олега и совета директоров СКА", — сказал Медведев.
Он также прокомментировал ситуацию с истекающими контрактами ряда хоккеистов, в том числе 39-летнего форварда Павла Дацюка.
"Наш клуб будет работать со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты. Дацюк показывает отличную игру, молодым есть чему у него учиться. Если здоровье ему позволит, то я бы обеими руками голосовал за то, чтобы он продлил свою карьеру", — добавил Медведев.
СКА завершил сезон поражением от ЦСКА в финале Западной конференции.
Газета.Ru: последние новости
Хоккеист Радулов не планирует участвовать в чемпионате мира - 2018 Ушедший из клуба НХЛ российский хоккеист рассказал о лицемерии американцев Путин наградил Фетисова орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201821
Спортсмен рухнул под штангой11
Радулов вновь отказался играть за сборную
В РФ ответили на призыв к болельщикам из США1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение