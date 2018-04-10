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Медведев высказался о судьбе Знарка
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Александр Медведев хотел бы, чтобы Знарок остался в СКА на следующий сезон 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Член совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Александр Медведев высказал желание, чтобы Олег Знарок остался на посту главного тренера команды на следующий сезон. Об этом Медведев рассказал ТАСС.
В воскресенье СКА завершил выступление в Кубке Гагарина, уступив ЦСКА в полуфинальной серии (2-4). Контракт 55-летнего Знарка с санкт-петербургским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
"Несмотря на то, что у Знарка теперь в коллекции есть все титулы, мне кажется, что на этом не стоит останавливаться, — считает Медведев. — Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою карьеру в СКА. После поражения победа всегда будет слаще, ему есть что доказывать себе и другим. Надеюсь, что мое мнение сможет повлиять на позиции Олега и совета директоров СКА".
По окончании сезона также истекают контракты у ряда хоккеистов СКА, в том числе у 39-летнего форварда Павла Дацюка. "Наш клуб будет работать со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты. Дацюк показывает отличную игру, молодым есть чему у него учиться. Если здоровье ему позволит, то я бы обеими руками голосовал за то, чтобы он продлил свою карьеру", — сказал Медведев.
Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2012 года. Также на счету Дацюка бронза Олимпийских игр — 2002, одна серебряная (2010) и две бронзовые (2005, 2016) медали мировых первенств.
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