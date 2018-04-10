Медведев высказался о судьбе Знарка

Александр Медведев хотел бы, чтобы Знарок остался в СКА на следующий сезон

В воскресенье СКА завершил выступление в Кубке Гагарина, уступив ЦСКА в полуфинальной серии (2-4). Контракт 55-летнего Знарка с санкт-петербургским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

"Несмотря на то, что у Знарка теперь в коллекции есть все титулы, мне кажется, что на этом не стоит останавливаться, — считает Медведев. — Мне бы хотелось, чтобы он продолжил свою карьеру в СКА. После поражения победа всегда будет слаще, ему есть что доказывать себе и другим. Надеюсь, что мое мнение сможет повлиять на позиции Олега и совета директоров СКА".

По окончании сезона также истекают контракты у ряда хоккеистов СКА, в том числе у 39-летнего форварда Павла Дацюка . "Наш клуб будет работать со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты. Дацюк показывает отличную игру, молодым есть чему у него учиться. Если здоровье ему позволит, то я бы обеими руками голосовал за то, чтобы он продлил свою карьеру", — сказал Медведев.

Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2012 года. Также на счету Дацюка бронза Олимпийских игр — 2002, одна серебряная (2010) и две бронзовые (2005, 2016) медали мировых первенств.