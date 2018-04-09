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У Ямала — золотой Кубок по хоккею
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У Ямала — золотой Кубок по хоккею 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Детская хоккейная команда Ямала завоевала золотой Кубок на ежегодном международном турнире «Turku Tournament» в Финляндии.
За победу состязались хоккеисты из Швеции, Чехии, Латвии, Финляндии и России. Сборную округа представляли спортсмены из Салехарда и Лабытнанги.
Одиннадцатилетние мальчишки показали мастеровой хоккей, обыграв финнов и шведов, заняли первое место. В составе команды также отличились и лабытнангские игроки. Ещё одна салехардская хоккейная команда в возрасте девяти-десяти лет заняла второе место.
«Мы хотим подтянуть наших хоккеистов до российского уровня, чтобы у них был стимул для развития. Хотим выстроить структуру по хоккею: от начального набора до команды молодежной хоккейной лиги», — отметил заместитель директора салехардского Ледового дворца Александр Ковалёвский.
Хоккей и фигурное катание в Салехарде начнут активно развивать с июля, когда Ледовый дворец реорганизуют в спортивную школу.
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