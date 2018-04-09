У Ямала — золотой Кубок по хоккею

Детская хоккейная команда Ямала завоевала золотой Кубок на ежегодном международном турнире «Turku Tournament» в Финляндии.

За победу состязались хоккеисты из Швеции, Чехии, Латвии, Финляндии и России. Сборную округа представляли спортсмены из Салехарда и Лабытнанги.

Одиннадцатилетние мальчишки показали мастеровой хоккей, обыграв финнов и шведов, заняли первое место. В составе команды также отличились и лабытнангские игроки. Ещё одна салехардская хоккейная команда в возрасте девяти-десяти лет заняла второе место.

«Мы хотим подтянуть наших хоккеистов до российского уровня, чтобы у них был стимул для развития. Хотим выстроить структуру по хоккею: от начального набора до команды молодежной хоккейной лиги», — отметил заместитель директора салехардского Ледового дворца Александр Ковалёвский.

Хоккей и фигурное катание в Салехарде начнут активно развивать с июля, когда Ледовый дворец реорганизуют в спортивную школу.