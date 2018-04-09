Илью Ковальчука ждут в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук после нескольких лет выступлений в КХЛ возвращается в НХЛ. Высока вероятность, что олимпийский чемпион продолжит карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Согласно информации «Спорт-Экспресс», Ковальчук договорился с «Нью-Йорк Рейнджерс», и в июле подпишет контракт с одним из старейших клубов НХЛ. Контракт будет рассчитан на два или три года. Зарплата Ковальчука в новом клубе составит около шести миллионов долларов за сезон.

Ковальчук провел в НХЛ восемь сезонов — пять лет он отыграл за «Атланту Трэшерз», три — за «Нью-Джерси Дэвилз». В 2013 Илья вернулся в Россию, где выступал за СКА. В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2016/17.