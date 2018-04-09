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Илью Ковальчука ждут в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Илью Ковальчука ждут в «Нью-Йорк Рейнджерс» 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук после нескольких лет выступлений в КХЛ возвращается в НХЛ. Высока вероятность, что олимпийский чемпион продолжит карьеру в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Согласно информации «Спорт-Экспресс», Ковальчук договорился с «Нью-Йорк Рейнджерс», и в июле подпишет контракт с одним из старейших клубов НХЛ. Контракт будет рассчитан на два или три года. Зарплата Ковальчука в новом клубе составит около шести миллионов долларов за сезон.
Ковальчук провел в НХЛ восемь сезонов — пять лет он отыграл за «Атланту Трэшерз», три — за «Нью-Джерси Дэвилз». В 2013 Илья вернулся в Россию, где выступал за СКА. В составе армейцев он выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2016/17.
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