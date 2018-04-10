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Ковальчук продолжит карьеру в США
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Ковальчук намерен продолжить карьеру в США 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress
Наиболее вероятным вариантом для перехода Ковальчука считается клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Сейчас стороны занимаются согласованием будущего контракта.
Нападающий сборной России Илья Ковальчук заявил о желании играть в клубе Национальной Хоккейной Лиги США.
Нападающий питерского СКА и форвард Сборной России Илья Ковальчук собирается продолжить спортивную карьеру в Соединенных Штатах Америки.
Наиболее вероятным вариантом для перехода считается клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Сейчас стороны занимаются согласованием будущего контракта. В случае его подписания, зарплата форварда может составить до шести миллионов долларов за сезон.
Сам хоккеист рассчитывает провести в Северной Америке ближайшие два-три года.
В составе санкт-петербурских армейцев Илья Ковальчук дважды завоевывал Кубок Гагарина. Со сборной нападающий взял золото двух чемпионатов мира подряд — в 2008-м и 2009-м годах. На прошедших Олимпийских Играх в южно-корейском Пхенчхане 34-летний спортсмен также стал золотым медалистом. В коллекции его наград не достает только Кубка Стэнли, за которым он и собирается за океан.
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