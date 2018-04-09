Евгений Дадонов набрал 10 очков в последних 10 матчах сезона

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Флорида Пантерз» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.

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