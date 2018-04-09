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Президент ХК «Адмирал» Юсупов покинул свой пост
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Президент ХК «Адмирал» Юсупов покинул свой пост 

ТАСС 1 час назад
Фото: hcadmiral.ru
Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" Заирбек Юсупов покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба владивостокского клуба.
"Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению "Адмирала", — отметил Юсупов. — Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба, выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты для топ-менеджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков. В конечном итоге позволило сэкономить десятки миллионов рублей, которые в нашем понимании тратились неправильно. Уже сегодня "Адмирал" готов собрать полноценную боевую команду и выступить в сезоне-2018/19 лучше, чем в прошлом, деньги на это в клубе есть и всегда были".
"Все что сейчас нужно клубу — это использовать в новом сезоне готовые алгоритмы по прозрачному расходованию средств от Администрации края и спонсоров клуба. Со своей стороны хочу отметить, что генеральный спонсор клуба Транспортная группа FESCO готова исполнить взятые на себя обязательства и профинансировать "Адмирал" в полном объеме на новый сезон", — добавил бывший президент клуба.
В нынешнем сезоне у владивостокской команды были серьезные финансовые проблемы. До закрытие зимнего трансферного окна 27 декабря клуб из-за задержек заработной платы покинули восемь игроков, включая лидеров команды Владимира Ткачева и Джонатана Блума. Хоккеистам был присвоен статус неограниченно свободных агентов.
ХК "Адмирал" вступил в КХЛ в 2013 году, за пять сезонов трижды пробившись в плей-офф. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ клуб занял 11-е место в Восточной конференции, при этом средняя посещаемость "Фетисов-Арены" снизилась до 4264 человек.
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