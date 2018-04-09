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«Йокерит» продлил контракты с нападающими Ниеми и Мяки
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«Йокерит» продлил контракты с нападающими Ниеми и Мяки 

Советский спорт 2 часа назад
В завершающемся сезоне 30-летний Ниеми в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (4+7), а в десяти играх плей-офф — четыре (1+3) очка.
34-летний Мяки в 24 матчах набрал три (0+3) очка.
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