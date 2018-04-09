«Йокерит» продлил контракты с нападающими Ниеми и Мяки

В завершающемся сезоне 30-летний Ниеми в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ набрал 11 (4+7), а в десяти играх плей-офф — четыре (1+3) очка.

34-летний Мяки в 24 матчах набрал три (0+3) очка.