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Российский хоккеист Миронов объяснил, почему решил покинуть НХЛ
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Российский хоккеист Миронов объяснил, почему решил покинуть НХЛ 

RT на русском 45 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Российский защитник Андрей Миронов объяснил, почему решил покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».
«Так сложилось, что я просто устал. И решил для себя, что следующий сезон буду играть в России. Я просто не видел смысла задерживаться в США. В первой команде мне бы точно уже в этом сезоне не дали играть, а во второй команде я не хотел играть сам», — цитирует Миронова РИА Новости.
Хоккеист также посетовал на то, что не выходил на лёд даже, когда сломались три защитника «Колорадо».
«Не знаю, что должно было произойти, чтобы я начал там играть», — заявил Миронов.
Ранее агент Дэн Мильштейн сообщил, что его клиент, хоккеист Андрей Миронов, прошёл драфт отказов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и возвращается в Россию.
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