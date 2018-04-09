Российский хоккеист Миронов объяснил, почему решил покинуть НХЛ

Российский защитник Андрей Миронов объяснил, почему решил покинуть клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш».

«Так сложилось, что я просто устал. И решил для себя, что следующий сезон буду играть в России. Я просто не видел смысла задерживаться в США. В первой команде мне бы точно уже в этом сезоне не дали играть, а во второй команде я не хотел играть сам», — цитирует Миронова РИА Новости

Хоккеист также посетовал на то, что не выходил на лёд даже, когда сломались три защитника «Колорадо».

«Не знаю, что должно было произойти, чтобы я начал там играть», — заявил Миронов.