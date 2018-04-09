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Александр Юдин: «За Ковальчука заплатили такие деньги, что он вечно должен играть в СКА»
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Александр Юдин: «За Ковальчука заплатили такие деньги, что он вечно должен играть в СКА» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Бывший защитник сборной России Александр Юдин удивлен, что нападающий СКА Илья Ковальчук принял решение покинуть КХЛ и вернуться в НХЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что форвард договорился о контракте с «Рейнджерс».
— Я не ожидал, что Илья уйдет из СКА, — сказал Юдин. — За него такие деньги заплатили, что он должен вечно играть в СКА.
— Не помешает ему возраст вновь заиграть в НХЛ?
— Ягр же играл. И играл лучше всех. В возрасте нет ничего страшного, играли же Дацюк, Ларионов и другие. И были они лучше, чем многие молодые. Важна генетика и следить за своим здоровьем. (Андрей СИЗЯКИН)
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