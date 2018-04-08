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Тренер «Вашингтона»: я молился, чтобы Овечкин забил 50-й гол
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Тренер «Вашингтона»: я молился, чтобы Овечкин забил 50-й гол 

RT на русском 22 часа назад
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц признался, что молился на то, чтобы российский нападающий Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.
В заключительном матче регулярного чемпионата Овечкин забросил две шайбы в ворота «Нью-Джерси» и остановился на отметке в 49 голов.
«Я, как и все на скамейке, молился, чтобы он забил 50-й гол. И всё же, 49 голов — тоже замечательно. Немногие в лиге на такое способны. Он великолепен», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что НХЛ признала 600-ю шайбу Александра Овечкина лучшим голом регулярного чемпионата сезона-2017/18.
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