Тренер «Вашингтона»: я молился, чтобы Овечкин забил 50-й гол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц признался, что молился на то, чтобы российский нападающий Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18.

В заключительном матче регулярного чемпионата Овечкин забросил две шайбы в ворота «Нью-Джерси» и остановился на отметке в 49 голов.

«Я, как и все на скамейке, молился, чтобы он забил 50-й гол. И всё же, 49 голов — тоже замечательно. Немногие в лиге на такое способны. Он великолепен», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что НХЛ признала 600-ю шайбу Александра Овечкина лучшим голом регулярного чемпионата сезона-2017/18.