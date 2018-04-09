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Нападающий Радулов в третий раз отказался играть за сборную России на ЧМ
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Нападающий Радулов в третий раз отказался играть за сборную России на ЧМ 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: Lenta.ru
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старс» Александр Радулов не сыграет в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщил журналист Шон Шапиро в своем Twitter-аккаунте.
Клуб форварда не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли, что позволило бы ему принять участие в турнире. Тем не менее, Радулов отказался ехать в расположение сборной.
Спортсмен отказывался играть за национальную команду на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов. Он рассказывал, что в 2016-м Федерация хоккея России пыталась заставить его приехать на соревнования. В апреле того года ФХР обвинила Радулова в нежелании выступать за сборную.
В последний раз хоккеист надевал майку российской команды в 2015 году. В нынешнем сезоне 31-летний форвард набрал 72 (27+45) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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