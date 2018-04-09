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Александр Кожевников: «КХЛ не потеряет из-за отъезда Ковальчука, будут появляться новые Кравцовы»
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Александр Кожевников: «КХЛ не потеряет из-за отъезда Ковальчука, будут появляться новые Кравцовы» 

Спорт-Экспресс 10 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил уверенность, что КХЛ не потеряет в имидже из-за отъезда форварда СКА Ильи Ковальчука в НХЛ. В то же время специалист добавил, что другой нападающий питерцев Павел Дацюк может взять паузу в карьере. Ранее «СЭ» сообщал, что 34-летний Ковальчук договорился о контракте с «Рейнджерс».
— СКА будет идти к тому, чтобы уложиться в «потолок» зарплат?
— Думаю, да. Есть же план по «жесткому потолку», значит, к этому времени они должны стабилизировать ситуацию.
— КХЛ много потеряет из-за отъезда Ковальчука в НХЛ?
— Не думаю, что много потеряет. Будет выше интерес к своим командам. В СКА есть Гусев и другие игроки, на кого будет ходить болельщик. Тут можно говорить, что клуб потеряет лидера, который многое делал в раздевалке. А в лиге есть Капризов, будут появляться такие ребята, как в Челябинске Виталий Кравцов. На них и будут ходить, они будут вызывать интерес.
— Как думаете, Дацюк продолжит карьеру?
— Не знаю. А вдруг он опять поедет в НХЛ (смеется)? Тут только Паша может принять решение. Может быть, ему стоит отдохнуть полсезона или сезон? Но не сомневаюсь, что он еще может играть. (Андрей СИЗЯКИН)
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