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Игорь Есмантович: Говорили, что ЦСКА перенасыщен классными игроками, но оказалось на все так просто
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Игорь Есмантович: Говорили, что ЦСКА перенасыщен классными игроками, но оказалось на все так просто 

Советский спорт 8 минут назад
Президент ЦСКА Игорь Есмантович после выхода команды в финал Кубка Гагарина высказался о ситуации с травмами.
Напомним, в финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ со СКА (4-2) ЦСКА ни разу не сыграл в оптимальном составе. По ходу серии травмы получили форварды сборной России Кирилл Капризов и Иван Телегин.
«Если вспомнить, то перед началом сезона было много сказано в адрес ЦСКА и в мой лично адрес, что очень много у нас игроков, что ЦСКА перенасыщен классными хоккеистами, — приводит «Р-Спорт» слова Есмантовича. — Время показало, что не все так просто складывается. Здесь и Олимпийские игры, и потеря игроками эмоций».
Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.
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