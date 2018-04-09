Игорь Есмантович: Говорили, что ЦСКА перенасыщен классными игроками, но оказалось на все так просто

Президент ЦСКА Игорь Есмантович после выхода команды в финал Кубка Гагарина высказался о ситуации с травмами.

Иван Телегин. Напомним, в финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ со СКА (4-2) ЦСКА ни разу не сыграл в оптимальном составе. По ходу серии травмы получили форварды сборной России Кирилл Капризов

«Если вспомнить, то перед началом сезона было много сказано в адрес ЦСКА и в мой лично адрес, что очень много у нас игроков, что ЦСКА перенасыщен классными хоккеистами, — приводит «Р-Спорт» слова Есмантовича. — Время показало, что не все так просто складывается. Здесь и Олимпийские игры, и потеря игроками эмоций».

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА пройдет 14 апреля в Казани.