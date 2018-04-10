Кожевников: сборную России по хоккею должен возглавлять освобождённый тренер

«Сборную однозначно должен возглавлять освобождённый тренер. Просто так вышло, что в 2016 году Знарок помимо национальной команды принял ещё и СКА. Конечно, работать на два фронта очень тяжело. Посмотрим, останется ли Олег Валерьевич в сборной, ведь до чемпионата мира совсем немного времени», — заявил Кожевников в интервью RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион прокомментировал возможную отставку Знарка из СКА.