Ещё
Кожевников: сборную России по хоккею должен возглавлять освобождённый тренер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кожевников: сборную России по хоккею должен возглавлять освобождённый тренер 

RT на русском 19 минут назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что думает о возможном уходе Олега Знарка с поста главного тренера сборной России.
«Сборную однозначно должен возглавлять освобождённый тренер. Просто так вышло, что в 2016 году Знарок помимо национальной команды принял ещё и СКА. Конечно, работать на два фронта очень тяжело. Посмотрим, останется ли Олег Валерьевич в сборной, ведь до чемпионата мира совсем немного времени», — заявил Кожевников в интервью RT.
Ранее двукратный олимпийский чемпион прокомментировал возможную отставку Знарка из СКА.
RT на русском: последние новости
Российский хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге в Красноярске СМИ: Хоккеист Радулов не планирует участвовать в ЧМ-2018 Минспорт обсудит с ФХР вопрос продолжения работы Знарка в сборной России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Назван кандидат на замену Знарка
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение