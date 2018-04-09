Ковальчук пожелал удачи Капризову в финале Кубка Гагарина

«С победой, братец! Удачи в финале!», — написал Ковальчук в Instagram.

"Спасибо, дядь Илья! Хорошая серия", — ответил Капризов.

Напомним, московский ЦСКА обыграл СКА в серии с общим счётом 4:2 и вышел в финал, где сыграет с казанским «Ак Барсом».