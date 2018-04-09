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Ковальчук пожелал удачи Капризову в финале Кубка Гагарина
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Ковальчук пожелал удачи Капризову в финале Кубка Гагарина 

Советский спорт 37 минут назад
«С победой, братец! Удачи в финале!», — написал Ковальчук в Instagram.
"Спасибо, дядь Илья! Хорошая серия", — ответил Капризов.
Напомним, московский ЦСКА обыграл СКА в серии с общим счётом 4:2 и вышел в финал, где сыграет с казанским «Ак Барсом».
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