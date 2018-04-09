Эксперт: ЦСКА обыграл СКА за счет рвения, но проиграет «Ак Барсу» в тактике

Московский ЦСКА победил петербургский СКА в решающем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Столичные хоккеисты обыграли обладателей Кубка и вышли в финал первенства плей-офф КХЛ второй раз в своей истории, отмечает «Газета.ру»

В эфире НСН хоккейный эксперт Александр Кузмак объяснил победу москвичей лучшей концентрацией и хорошим использованием моментов.

«Я думаю, что в паре ЦСКА и СКА преимущество постепенно переходило к команде, которая функционально оказалась лучше готова. ЦСКА был, наверное, не столько более мотивирован, хотя, наверное, это тоже, сколько команда в определенный момент времени лучше воспользовалась своими возможностями. Единственное, что разочаровало это то, что у питерского СКА как будто бы не хватило не то, что бы мотивации, может быть, спортивной злости, или какой-то нацеленности, концентрации», — сказал он.

Тренер СКА Олег Знарок объяснил проигрыш своей команды усталостью игроков, 15 из которых защищали честь страны на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале. Эксперт НСН не посчитал это достойной причиной для поражения.

Спорт за неделю: Хоккейные триумфы и футбольные промахи «Не очень я принимаю аргументы относительно того, что команда прошла через Олимпийские игры, потому что игроков, которые играли на Олимпийских играх, было практически поровну в обеих командах. Они находились в этом смысле в равных условиях. Просто выиграла более голодная команда, которая была более мотивированной, которая за последние годы ставила себе те же самые цели победить в Кубке Гагарина, но никак не могла их добиться», — заключил эксперт.

В финале Кубка Гагарина ЦСКА встретится с казанским «Ак Барс». В этой встрече Александр Кузмак предсказывает москвичам проигрыш.

«В финале я поставлю на казанский «Ак Барс». Я считаю, что в этой ситуации победит команда с более опытным тренером. Билялетдинов — тренер, который дважды выигрывал Кубок Гагарина, это его четвертый финал. У «Ак Барса» было больше времени на восстановление после встречи с «Трактором». Думаю, что казанцы будут иметь преимущество. И просто с точки зрения физической готовности, и, самое главное, с точки зрения тактики. Я думаю, что Билялетдинов найдет подход к команде Никитина, и думаю, в тяжелой борьбе, но победу одержит казанская команда», — предположил Кузмак.

Финалисты будут играть до четырех побед одной из команд. Первые два матча состоятся в Казани 14 и 16 апреля. Затем 18 и 20 апреля команды сыграют в Москве. По необходимости состоятся матчи 22, 24 и 26 апреля.