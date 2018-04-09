Ковальчуку не надо ехать в НХЛ. Из его возвращения в Северную Америку ничего не получится

О том, что Илья Ковальчук ближайшим летом собрался вернуться в НХЛ мы узнали сразу после финала Игр в Пхенхчане. Хоккеист прямо заявил, что попробует выиграть Кубок Стэнли и стать членом Тройного золотого клуба. Прошло два с половиной месяца и после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина форвард свои намерения подтвердил — ближайшие два-три года он проведет в Северной Америке. По информации «Спорт-Экспресса» в июле, после открытия рынка свободных агентов, он подпишет контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», где будет зарабатывать порядка 6 миллионов долларов за сезон. Sport24 объясняет, почему возвращение Ковальчука в НХЛ — плохая идея.

Он не сможет повторить путь Дадонова

Успешно вернуться в НХЛ можно. Доказано в этом сезоне форвардом «Флориды» Евгением Дадоновым. Первую попытку покорить Северную Америку хоккеист предпринял еще в 2009 году, но тогда ничего дельного из этого не вышло. За три сезона он провел в составе «Пантерз» всего-то 55 матчей, в которых набрал жалкие 20 очков. Дадонов рванул в КХЛ, за пять сезонов превратился здесь в хоккеиста сборной России и одного из сильнейших крайних форвардов страны и решил еще раз попробовать силы в сильнейшей лиге мира. Итог — 65 очков в 74 играх этой регулярки и обожание фанатов «Флориды».

Почему так не получится у Ковальчука? Есть одно принципиальное отличие. В КХЛ Дадонов рос и взрослел, а Ковальчук — деградировал и не молодел. В итоге, за океан он возвращается в статусе хоккеиста, лучшие хоккейные годы которого позади.

Он слишком привык к зоне комфорта

Причин, по которым проведенные в России годы не пошли на пользу Ковальчуку, много. Все они напрямую связаны с тем, по каким законам и с какими задачами все это время жила КХЛ. Для СКА в лиге были созданы условия не повышенного, а максимального комфорта. А как иначе? Базовый клуб сборной все-таки. Прогрессировать или сохранять свой прежний уровень Ковальчуку в такой ситуации было невозможно. Практически полное отсутствие конкуренции еще не шло на пользу никому. К тому же, с определенного момента Илья перестал играть в клубе роль первой скрипки — да, в двух последних сезонах он выбил больше 140 очков, но результат в решающие моменты делали другие хоккеисты. Тот же Дадонов, Шипачев, Гусев, отчасти — Дацюк.

В НХЛ в принципе нет клуба, имеющего тотальное превосходство над остальными, а уж «Рейнджерс» в ближайших сезонах вряд ли будут рассматривать даже в качестве претендента на Кубок Стэнли. В клубе начинается очередная перестройка, а Ковальчук в этом процессе должен стать вожаком, способным тащить за собой команду и стать примером для талантливой молодежи. Есть очень большие сомнения, что российский хоккеист к такой роли готов.

Он разучился играть большие матчи

Если попросить любого болельщика назвать лучший гол Ильи Ковальчука — абсолютное большинство вспомнит овертайм финала чемпионата мира в Квебеке. Та шайба форварда в 2008-м получилась может быть не самой красивой, зато точно — самой важной. Ковальчук принес сборной России первое за 15 лет золото и вообще показал себя настоящим лидером национальной команды, оформив в финале дубль.

Но с годами Илья совсем разучился играть самые важные матчи. Лучшие доказательства — плей-офф Олимпиады-2018 и серия против ЦСКА в финале Западной конференции этого сезона. В трех решающих играх в Корее Ковальчук забил один гол — в ворота чехов, когда те поменяли голкипера на шестого полевого игрока. В шестиматчевом противостоянии против московских одноклубников тоже один. Очень грустная статистика.

А ведь надо понимать, что в НХЛ время главных игр наступает не в третьем раунде розыгрыша Кубка Стэнли. Там — главный каждый из 82-х матчей регулярки, не говоря уже о плей-офф. Командам и хоккеистам нужно доставать из себя максимум едва ли не в ежедневном режиме. С этим у Ковальчука тоже возникнут проблемы.

Ковальчуку надо отдать должное за то, что в 34 года он решил не отсидеться в СКА и тихо-мирно завершить карьеру через несколько лет, а поставил перед собой амбициозную цель и попытается ее достичь. Но о Кубке Стэнли и Тройном золотом клубе Илья задумался слишком поздно — свой выбор он сделал 5 лет назад, когда вернулся в Россию. Сегодня из его второй попытки покорить НХЛ точно ничего не получится.