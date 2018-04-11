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Олимпийский чемпион поделился мнением о возвращении Ковальчука в НХЛ
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Олимпийский чемпион поделился мнением о возвращении Ковальчука в НХЛ 

Газета.Ru 46 минут назад
Олимпийский чемпион 1988 года и обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский прокомментировал возвращение форварда Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу.
"Илье вполне по силам снова заявить о себе в НХЛ. Он хорошо показывал себя в России, много забивал за клуб и сборную. Да, за океаном лига за пять лет его отсутствия стала еще сильнее, но и КХЛ не стояла на месте, поэтому не могу сказать, что Ковальчук за это время как-то сдал. Он способен показать в НХЛ тот же уровень, что демонстрировал в молодости", — цитирует Каменского газета «Известия».
Ранее сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».
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