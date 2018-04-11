Олимпийский чемпион поделился мнением о возвращении Ковальчука в НХЛ

Ранее сообщалось, что Ковальчук продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс».

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