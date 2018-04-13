Звезды российского хоккея поддержали проведение Кубка SKODA

С 9 по 14 апреля 2018 года в Екатеринбурге проходит Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA 2018» (ŠKODA Junior International Hockey Cup 2018).

Уже в шестой раз компания ŠKODA при поддержке Федерации хоккея России проводит детский турнир. В этом году он стал международным.

Помимо матчей всех болельщиков ждет мастер-шоу от легендарных хоккеистов, автограф-сессии, а также розыгрыш призов от компании ŠKODA и ФХР.