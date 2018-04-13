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Звезды российского хоккея поддержали проведение Кубка SKODA
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Звезды российского хоккея поддержали проведение Кубка SKODA 

Спорт-Экспресс 1 час назад
С 9 по 14 апреля 2018 года в Екатеринбурге проходит Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок ŠKODA 2018» (ŠKODA Junior International Hockey Cup 2018).
Уже в шестой раз компания ŠKODA при поддержке Федерации хоккея России проводит детский турнир. В этом году он стал международным.
Помимо матчей всех болельщиков ждет мастер-шоу от легендарных хоккеистов, автограф-сессии, а также розыгрыш призов от компании ŠKODA и ФХР.
Своими впечатлениями о турнире делятся олимпийские чемпионы Сергей Широков и Никита Гусев.
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