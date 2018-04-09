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Александр Юдин: Возвращение Ковальчука в НХЛ — абсолютно логичное решение
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Александр Юдин: Возвращение Ковальчука в НХЛ — абсолютно логичное решение 

Советский спорт 1 час назад
— Не ожидал, что Ковальчук уедет из КХЛ, — сказал Юдин. ─ Думал, он остался у нас насовсем. Понимаете, Илья — медийное лицо. Его узнают во всем мире, от Японии до Америки, как Женю Плющенко или Федора Емельяненко. Их знают даже в Африке. С уходом Ковальчука КХЛ многое потеряла.
— Сейчас ему 34 года. Сможет закрепиться в НХЛ? — Если человек — звезда, то для него это самый идеальный возраст. Именно в 34 года можно выстрелить. Сейчас он все умеет, бежит быстрее молодых. НХЛ как раз для него. К тому же Илья не в первый раз открывает эти двери для себя. Честно говоря, думал, что его не отпустят из России.
— «Рейнджерс» предложил хорошие деньги. Около 6 млн долларов в год… Ситуация с Вадимом Шипачевым не повторится, который не закрепился в «Вегасе» и вернулся в Россию на гораздо меньшие деньги? — Нельзя сравнивать Ковальчука с Шипачевым. Илья в НХЛ уже все доказал. У него совсем другая дорога.
— Значит, не переживаете за то, что у Ковальчука может что-то не получиться в НХЛ? — Ему там легче играть, чем в КХЛ. Бросок, щелчок, меньше площадка, куча отскоков, закрывают вратаря ─ это все то что нужно для голеадора.
— С точки зрения сборной России полезнее Ковальчук играющий в КХЛ или НХЛ? — Надо все лиги захватывать. Особенно, чтобы наши хоккеисты привозили доллары в Россию. Ведь чем больше они заработают, тем больше вложат в нашу экономику. Если россияне занимают там лидирующие места, значит, здесь открываются места для других. Надо все захватывать, чтобы в каждой команде наши хоккеисты пробивались в первую пятерку и развивались за счет этого.
— Значит, для Ковальчука этот переезд несет со всех сторон плюсы? — Павел Дацюк, выиграв Олимпиаду, сказал, что ему нужно искать новую мотивацию, чтобы играть дальше. Ковальчук выиграл в КХЛ все, поэтому его возвращение в НХЛ — абсолютно логичное решение.
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