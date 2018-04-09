Александр Юдин: Возвращение Ковальчука в НХЛ — абсолютно логичное решение

— Не ожидал, что Ковальчук уедет из КХЛ, — сказал Юдин . ─ Думал, он остался у нас насовсем. Понимаете, Илья — медийное лицо. Его узнают во всем мире, от Японии до Америки, как Женю Плющенко или Федора Емельяненко . Их знают даже в Африке. С уходом Ковальчука КХЛ многое потеряла.

— Сейчас ему 34 года. Сможет закрепиться в НХЛ? — Если человек — звезда, то для него это самый идеальный возраст. Именно в 34 года можно выстрелить. Сейчас он все умеет, бежит быстрее молодых. НХЛ как раз для него. К тому же Илья не в первый раз открывает эти двери для себя. Честно говоря, думал, что его не отпустят из России.

— «Рейнджерс» предложил хорошие деньги. Около 6 млн долларов в год… Ситуация с Вадимом Шипачевым не повторится, который не закрепился в «Вегасе» и вернулся в Россию на гораздо меньшие деньги? — Нельзя сравнивать Ковальчука с Шипачевым. Илья в НХЛ уже все доказал. У него совсем другая дорога.

— Значит, не переживаете за то, что у Ковальчука может что-то не получиться в НХЛ? — Ему там легче играть, чем в КХЛ. Бросок, щелчок, меньше площадка, куча отскоков, закрывают вратаря ─ это все то что нужно для голеадора.

— С точки зрения сборной России полезнее Ковальчук играющий в КХЛ или НХЛ? — Надо все лиги захватывать. Особенно, чтобы наши хоккеисты привозили доллары в Россию. Ведь чем больше они заработают, тем больше вложат в нашу экономику. Если россияне занимают там лидирующие места, значит, здесь открываются места для других. Надо все захватывать, чтобы в каждой команде наши хоккеисты пробивались в первую пятерку и развивались за счет этого.