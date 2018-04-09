Вадим Епанчинцев продолжит тренировать хоккейный «Спартак»

Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера московского "Спартака" . Руководство клуба решило продлить контракт с Епанчинцевым еще на год.

В прошлом сезоне хоккеисты «Спартака» впервые с 2011 года смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. И хотя красно-белые уступили в первом же раунде ЦСКА 0:4, выступление было оценено положительно. Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера «Спартака».