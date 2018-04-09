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Вадим Епанчинцев продолжит тренировать хоккейный «Спартак»
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Вадим Епанчинцев продолжит тренировать хоккейный «Спартак» 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера московского "Спартака". Руководство клуба решило продлить контракт с Епанчинцевым еще на год.
В прошлом сезоне хоккеисты «Спартака» впервые с 2011 года смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина. И хотя красно-белые уступили в первом же раунде ЦСКА 0:4, выступление было оценено положительно. Вадим Епанчинцев останется на посту главного тренера «Спартака».
Сохранят свои посты тренер вратарей Стефан Перссон и тренер по физической подготовке Хассан Саид. Зато два других помощника Епанчинцева Андрей Потайчук и Виктор Костюченок покинут тренерский штаб «Спартака».
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