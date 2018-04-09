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Напряженная борьба за «Золотую шайбу» развернулась в Подмосковье
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Напряженная борьба за «Золотую шайбу» развернулась в Подмосковье 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
Сегодня спортсмены КХ «Вологда» выступают на финале Всероссийского чемпионата по хоккею «Золотая шайба» в подмосковном Дмитрове. Уже прошли игры с Ярославской и Курганской областями, а также Тамбовом, Владивостоком и Республикой Чувашией. В четырех из пяти игр вологжане одержали победу.
По результатам трех первых игр юноши заняли второе место в группе. По регламенту соревнований всего одно поражение отбросило их в турнирной таблице. Далее состоялись еще две игры — с Тамбовом и Владивостоком. Оба матча закончились в пользу вологодской сборной — 4:1 и 3:0 соответственно.
Сегодня пройдет матч с хоккеистами из Архангельска, спортсмены поборются за 21 место. Напомним, в турнире принимают участие 64 сильнейшие хоккейные команды со всей России.
А в конце месяца ХК «Вологда» сразится с 8 командами за «Кубок Победы». Матчи состоятся 27 и 28 апреля в Ледовом дворце на Пугачева, 44.
Ранее «Вологда.РФ» сообщал, что впервые юные хоккеисты Вологды покажут свое мастерство на международном уровне
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