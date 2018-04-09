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Боумэн — о обмене Панарина на Саада: трудно делать выводы по одному сезону
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Боумэн — о обмене Панарина на Саада: трудно делать выводы по одному сезону 

Чемпионат.com 2 часа назад
Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн дал оценку обмену нападающего Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс» на Брэндона Саада.
«Трудно делать выводы об обмене после одного сезона. Считаю, что это немного нечестно по отношению к Сааду», — приводит слова Боумэна в своём «твиттере» журналист Марк Лазерус.
Панарин за регулярный чемпионат набрал 82 (27+55) очка в 81 встрече и вышел со своей командой в плей-офф. Саад за 82 матча заработал 35 (18+17) баллов, «Чикаго» в плей-офф не попал.
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