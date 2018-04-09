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Эксперт прокомментировал победу ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина
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Эксперт прокомментировал победу ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина 

RT на русском 2 часа назад
Хоккейный эксперт Александр Кузмак в беседе с НСН прокомментировал победу ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.
«Я думаю, что в паре ЦСКА и СКА преимущество постепенно переходило к команде, которая функционально оказалась лучше готова. ЦСКА был, наверное, не столько более мотивирован, хотя, наверное, это тоже, сколько команда в определённый момент времени лучше воспользовалась своими возможностями», — заявил эксперт.
По его словам, единственным разочарованием стало то, что у СКА как будто бы не хватило спортивной злости или какой-либо нацеленности, концентрации.
Он также отметил, что игроков, которые принимали участие в Олимпиаде-2018, было практически поровну в обеих командах, и в этом смысли ЦСКА и СКА находились в равных условиях.
«Просто выиграла более голодная команда, которая была более мотивированной, которая за последние годы ставила себе те же самые цели победить в Кубке Гагарина, но никак не могла их добиться», — добавил Кузмак.
Ранее сообщалось, что нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук поздравил форварда ЦСКА Кирилла Капризова с победой в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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