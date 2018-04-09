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Бенн стал первой звездой недели НХЛ
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Нападающий «Далласа» Бенн стал первой звездой недели НХЛ 

ТАСС 50 минут назад
Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Форвард "Далласа" Джейми Бенн стал первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Бенн оформил два хет-трика, всего набрав восемь очков в трех матчах. Второй звездой недели стал вратарь "Флориды" Роберто Луонго, выигравший три матча при коэффициенте надежности 1,59 и проценте отраженных бросков 95,5.
Третьей звездой стал нападающий "Филадельфии" Клод Жиру, забросивший пять шайб и сделавший две передачи в трех матчах.
Прошедшая неделя стала последней в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, "Филадельфия" вышла в плей— офф, "Даллас" и "Флорида" завершили сезон.
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