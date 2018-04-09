Нападающий «Далласа» Бенн стал первой звездой недели НХЛ

Прошедшая неделя стала последней в регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона, "Филадельфия" вышла в плей— офф, "Даллас" и "Флорида" завершили сезон.

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