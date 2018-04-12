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Количество жертв аварии с хоккеистами увеличилось
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СМИ: число жертв аварии автобуса с хоккейной командой в Канаде выросло до 16 человек 

ТАСС 38 минут назад
Фото: CTV News
Число жертв аварии с участием автобуса юниорской хоккейной команды "Гумбольт Бронкос" в канадской провинции Саскачеван, которая произошла в минувшую пятницу, выросло до 16 человек. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.
По его данным, от полученных травм в больнице скончалась 25-летняя физиотерапевт команды Дайана Бронс. Известно, что девушка перенесла две операции, но врачи не смогли спасти ее жизнь.
Авария произошла 6 апреля в 30 километрах к северу от города Тисдейл (провинция Саскачеван), когда тяжелый грузовик с полуприцепом на перекрестке двух дорог буквально протаранил автобус. Всего в нем в момент аварии находились 29 человек, 14 из которых погибли на месте, столько же были госпитализированы.
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