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Назначен главный тренер сборной Канады на ЧМ
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Главным тренером сборной Канады по хоккею на ЧМ станет наставник «Каролины» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Билл Питерс возглавит сборною Канады на чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Дании.
Об этом сообщает пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.
Помощниками Питерса станут наставники «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз» Майк Йео и Боб Бонер соответственно.
Питерс уже возглавлял сборную Канады на чемпионате мира. В 2016 году команда под его руководством одержала победу на турнире.
Соперниками канадцев на групповом этапе чемпионата мира в Дании, который пройдёт с 4 по 20 мая станут сборные Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии.
Ранее сообщалось, что Александр Радулов не планирует участвовать в ЧМ-2018.
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