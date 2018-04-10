Назначен главный тренер сборной Канады на ЧМ

Главным тренером сборной Канады по хоккею на ЧМ станет наставник «Каролины»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) « Каролина Харрикейнз Билл Питерс возглавит сборною Канады на чемпионате мира по хоккею, который пройдёт в Дании.

Об этом сообщает пресс-служба Канадской хоккейной ассоциации.

Помощниками Питерса станут наставники «Сент-Луис Блюз» и «Флорида Пантерз» Майк Йео и Боб Бонер соответственно.

Питерс уже возглавлял сборную Канады на чемпионате мира. В 2016 году команда под его руководством одержала победу на турнире.

Соперниками канадцев на групповом этапе чемпионата мира в Дании, который пройдёт с 4 по 20 мая станут сборные Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии.