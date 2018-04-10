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Стал известен главный тренер сборной Канады по хоккею на ЧМ-2018 в Дании
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Стал известен главный тренер сборной Канады по хоккею на ЧМ-2018 в Дании 

Российский стадион 10 апреля 2018
Фото: Российский стадион
Наставник клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина» Билл Питерс будет главным тренером сборной Канады на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Канадской хоккейной ассоциации.
Его помощниками назначены Майк Йео (главный тренер «Сент-Луиса») и Боб Бонер (наставник «Флориды»).
Питерс возглавлял сборную Канады на победном для нее чемпионате мира 2016 года в России.
На мировом первенстве — 2018 канадцы сыграют в группе B с командами Германии, Дании, США, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Чемпионат мира пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
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