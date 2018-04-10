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«Баффало» — фаворит лотереи драфта-2018
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«Баффало» — фаворит лотереи драфта-2018 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Национальная хоккейная лига по окончании регулярного сезона объявила о шансах команд в лотерее драфта-2018.
Лотерея драфта НХЛ 2018, которая состоится 28 апреля в Торонто, будет состоять из трех этапов. На первом будет определен клуб, который получит первый выбор драфта, на втором этапе — второй выбор, на третьем — третий выбор.
В лотерее примут участие 15 команд, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли (либо клубы, обменявшие выбор у этих команд).
Распределение шансов на первый выбор драфта выгядит следующим образом:
«Баффало Сэйбрз» — 18,5%
«Оттава Сенаторз» — 13,5%
«Аризона Койотиз» — 11,5%
«Монреаль Канадиенс» — 9,5%
«Детройт Ред Уингз» — 8,5%
«Ванкувер Кэнакс» — 7,5%
«Чикаго Блэкхокс» — 6,5%
«Нью-Йорк Рейнджерс» — 6,0%
«Эдмонтон Ойлерз» — 5,0%
«Нью-Йорк Айлендерс» — 3,5%
«Каролина Харрикейнз» — 3,0%
«Нью-Йорк Айлендерс» (от «Калгари») — 2,5%
«Даллас Старз» — 2,0%
«Сент-Луис Блюз» — 1,5%
«Флорида Пэнтерз» — 1,0%
Со второго этапа лотереи шансы команд будут пропорционально возрастать в зависимости от того, какой клуб выиграл первый выбор. То же самое справедливо для третьего этапа — в зависимости от итогов второго.
Драфт НХЛ 2018 года пройдет в Далласе. Первый раунд состоится 22 июня. Раунды со второго по седьмой — 23 июня.
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