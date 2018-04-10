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Александр Семин стал участником «автоскандала»
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Александр Семин стал участником «автоскандала» 

Рамблер 50 минут назад
Фото: ТАСС
Хоккеист российского «Сокола» Александр Семин передвигается по Красноярску по встречке, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на «Комсомольскую правду».
Поступок двукратного чемпиона мира зафиксировал видеорегистратор принципиального местного автомобилиста, который отказался уступить дорогу знаменитости.
На кадрах видно, как Семин, встретив отпор, жестами просит уступить ему дорогу, но его «соперник» не двигается с места. Затем из внедорожника выходит отец хоккеиста и довольно агрессивно требует того же. Позже из машины вышел сам Семин и, должно быть, призвал отца смириться и все-таки соблюсти правила дорожного движения. Уходя, отец спортсмена пнул автомобиль «упрямца» по бамперу, а затем сел в авто сын и уехал с ним по правильной полосе.
Александр Семин дважды, в 2008 и 2012 годах, выигрывал чемпионат мира по хоккею в составе сборной России, играл в КХЛ за магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо», а в НХЛ — за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Ныне выступает за команду из Красноярска «Сокол», которая играет в Высшей хоккейной лиге.
 Ещё 6 источников 
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