Александр Семин стал участником «автоскандала»

Поступок двукратного чемпиона мира зафиксировал видеорегистратор принципиального местного автомобилиста, который отказался уступить дорогу знаменитости.

На кадрах видно, как Семин, встретив отпор, жестами просит уступить ему дорогу, но его «соперник» не двигается с места. Затем из внедорожника выходит отец хоккеиста и довольно агрессивно требует того же. Позже из машины вышел сам Семин и, должно быть, призвал отца смириться и все-таки соблюсти правила дорожного движения. Уходя, отец спортсмена пнул автомобиль «упрямца» по бамперу, а затем сел в авто сын и уехал с ним по правильной полосе.