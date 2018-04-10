Российский хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге в Красноярске

Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Сёмин устроил скандал на дороге в Красноярске.

Сёмин двигался на своём автомобиле по полосе встречного движения. На видео, которое опубликовало «Сибновости» со ссылкой на сообщество «Автохамы Красноярска», замечено, что дорогу хоккеисту перегородила другая машина.

Из машины Сёмина вышел его отец, который сейчас возглавляет федерацию хоккея Красноярского края. Сёмин, в свою очередь, тоже вышел из машины. В конце ролика видно, что автомобиль двукратного чемпиона мира возвращается на свою полосу, а Сёмин-старший пинает машину, преградившую им путь.

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион мира в составе сборной России Александр Сёмин тренируется в составе клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сокол» из Красноярска.