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Форвард «Эдмонтона» Слепышев попрощался с Америкой
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Форвард «Эдмонтона» Слепышев попрощался с Америкой 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерс» Антон Слепышев попрощался с Америкой. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
"Прощай, Америка", — написал Слепышев.
Контракт хоккеиста с «Эдмонтоном» истек по окончанию нынешнего регулярного сезона.
В общей сложности за карьеру в НХЛ российский хоккеист принял участие в 102 матчах в рамках регулярных чемпионатов, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "-4". Также Слепышев провел 12 игр в плей-офф, где забросил три шайбы.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук договорился о переходе с командой «Нью-Йорк Рейнджерс».
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