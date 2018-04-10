Форвард «Эдмонтона» Слепышев попрощался с Америкой

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерс» Антон Слепышев попрощался с Америкой. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

"Прощай, Америка", — написал Слепышев.

Контракт хоккеиста с «Эдмонтоном» истек по окончанию нынешнего регулярного сезона.

В общей сложности за карьеру в НХЛ российский хоккеист принял участие в 102 матчах в рамках регулярных чемпионатов, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности "-4". Также Слепышев провел 12 игр в плей-офф, где забросил три шайбы.