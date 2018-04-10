Последний отказник Руси. Радулов — хоккейный Че Гевара?

Звезда «Далласа» напомнил о чёрной эпохе российского хоккея.

«У нас уже давно нет отказников», — гордо заявил Владислав Третьяк четыре года назад, сразу после победы на чемпионате мира в Минске.

Тогда в столицу Беларуси по первому зову приехал Александр Овечкин , чей «Вашингтон» не вышел в плей-офф. И это был отнюдь не рядовой случай. Александр Великий из года в год пересекал Атлантику в мае, а пример с него брали буквально все русские звёзды НХЛ. О самом понятии как «отказник» постепенно забыли. Влияние Овечкина на наш хоккей не стоит недооценивать. Саша — огромный авторитет среди российских энхаэловцев. По сути, именно он ввёл среди них моду на сборную. Это можно сравнить с благотворительностью. Делая помощь публичной, звёзды не только пиарятся, но и подают пример другим знаменитостям, постепенно делая это нормой. Не поддался моде только один человек — Александр Радулов

Тасманский дьявол, как прозвали уроженца Нижнего Тагила за океаном, словно человек из другой эпохи. И если его стиль игры вполне отвечает современным требованиям — он скоростной и энергичный, то поведение вне льда никак не синхронизируется с нынешними реалиями. Новое поколение слишком покорное, чтобы демонстрировать характер перед первыми лицами российского хоккея.

Что такое хоккей в современной России? Прежде всего — президентский вид спорта, в который играет не только глава государства, но и все приближённые политики и бизнесмены. Клубами владеют полугосударственные корпорации. Ведущие игроки сборной массово вступают в Putin-team. И даже здесь Радулов оказался белой вороной, отказавшись пополнить команду президента.

А ещё российский хоккей в 2018 году — это подчинение интересов хоккеистов общей цели. В эпоху Олега Знарка то и дело возникают резонансные истории с одним и тем же сценарием: игрока вызывают в национальную команду, он получает травму, но его всё равно заставляют выходить на лёд. Или настоятельно просят — как будет угодно. Большинство с такими порядками молчаливо мирятся. Та самая идеология «сборная — всё, игрок — ничто» проявляется и в других моментах. Вспомните историю Наиля Якупова , которому буквально придумали травму, чтобы отцепить от состава накануне чемпионата мира. Тогда возмутился даже не сам игрок, а его агент. Всё потому, что интересы Якупова представляет Игорь Ларионов — человек эпохи отказников, который в своё время выступал с открытым письмом Виктору Тихонову

Кажется, что Радулову куда ближе по духу Ларионов и другие наши звёзды, игравшие в 90-х, чем Овечкин и другие современники. Значит ли это, что Александру важнее собственная карьера, чем интересы страны? На определённом этапе, когда как раз и произошло недопонимание между Радуловым и Знарком, это было действительно так. На кону было заключение контракта в НХЛ, и сборная временно отошла на второй план.

Значит ли всё это, что Радулов не патриот? Если вспомнить, как он бился в форме сборной России даже в рядовых этапах Евротура, навешивать на него такой ярлык рука не поднимается. Был ведь и Берн, где Александр предстал настоящим лидером команды. Да что там, даже на провальной Олимпиаде в Сочи звено Радулов — Дацюк — Ковальчук играло так, что к ним не могло быть претензий.

Владимир Малахов, Николай Хабибулин, Сергей Зубов, Скорее стоит говорить о ершистости Радулова. О его свободолюбии. Александр не привык молча играть по чужим правилам. А у нас, кажется, попросту разучились искать к особенным игрокам особый подход. Не приехал один — позовём другого. Овечкин и другие наши звёзды, дающие согласие на участие в чемпионатах мира ещё до официального вызова, разбаловали руководство федерации и тренерский штаб. Они попросту забыли, что может быть иначе. А ведь на стыке веков отказы русских звёзд НХЛ приезжать в расположение сборной были массовым явлением. Вячеслав Фетисов , Игорь Ларионов, Александр Могильный Вячеслав Козлов одновременно отказались ехать в Японии. Спустя четыре года Фетисов, ставший главным тренером в Солт-Лейк-Сити, объединил часть отказников, но не Могильного с Зубовым.

Причины не ехать в сборную находились самые разнообразные. Кто-то ссылался на проблемы со здоровьем, что и сейчас порой случается. Другие не желали работать с тем или иным тренером. Можно вспомнить загадочную историю с женой Зубова, из-за которой один из лучших защитников в истории российского хоккея не сыграл ни на одном чемпионате мира, а единственной Олимпиадой для него стал Альбервиль-1992.

Впрочем, массовость отказов в 90-е годы была связана с деятельностью ФХР. Первые лица нашего хоккея открыто обвиняли игроков в отсутствии патриотизма. «Вам интересны только деньги», — чуть ли не дословно говорили звёздами мирового хоккея. Точкой невозврата стал Кубок мира 1996 года, где организовано всё было настолько кошмарно, что впоследствии энхаэловцы шарахались от сборной как чёрт от ладана. К счастью, нынешнее руководство ФХР себе такого не позволяет. Владислав Третьяк и другие функционеры достаточно корректны в высказываниях, а организация быта для игроков поставлена на высочайшем уровне. В некоторых аспектах мы идём даже впереди и шведов, и финнов с чехами. Однако есть один пример из прошлого, который говорит не в пользу нынешнего руководства.