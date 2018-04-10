Хоккеист молодёжной команды ЦСКА предсказал поражение армейцев в финале Кубка Гагарина 

Защитник юниорской сборной России и «Красной Армии», молодёжной команды ЦСКА, Александр Романов предсказал победу казанского «Ак Барса» над московскими армейцами в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Думаю, в финале Кубка Гагарина победит «Ак Барс». Победит за счёт тактики, стратегии, они играют от обороны. Вообще, пусть выиграет сильнейший, мне не так принципиальна победа ни одной, ни второй команды. Да, ЦСКА мой клуб, но всю жизнь я болею ещё и за «Ак Барс», — цитирует хоккеиста РИА Новости.
Романов приходится внуком главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.
Ранее нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук поздравил форварда ЦСКА Кирилла Капризова с победой в финале Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).