Хоккеист молодёжной команды ЦСКА предсказал поражение армейцев в финале Кубка Гагарина 

RT на русском: последние новости

Российский хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге в Красноярске

Хоккеист Береглазов намерен разрорвать контракт с «Рейнджерс»

Панарин купил подаренную за победу на ОИ машину у Ковальчука