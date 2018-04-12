Капризов может сыграть в первых матчах финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов отправится с командой в Казань на первые матчи финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера ЦСКА Дмитрия Юшкевича.

Капризов пропустил шестой матч полуфинала против санкт-петербургского СКА, а также не смог принять участия в тренировке своей команды, которая состоялась 12 апреля.

«Обязательно увидим Капризова на льду. Тяжело сказать, как скоро, но в Казань он полетит», — сказал Юшкевич.

Первая встреча между командами состоится 14 апреля и начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что Ковальчук пожелал удачи Капризову в финале Кубка Гагарина.