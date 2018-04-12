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Капризов может сыграть в первых матчах финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
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Капризов может сыграть в первых матчах финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: БИЗНЕС Online
Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов отправится с командой в Казань на первые матчи финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера ЦСКА Дмитрия Юшкевича.
Капризов пропустил шестой матч полуфинала против санкт-петербургского СКА, а также не смог принять участия в тренировке своей команды, которая состоялась 12 апреля.
«Обязательно увидим Капризова на льду. Тяжело сказать, как скоро, но в Казань он полетит», — сказал Юшкевич.
Первая встреча между командами состоится 14 апреля и начнётся в 17:00 мск.
Ранее сообщалось, что Ковальчук пожелал удачи Капризову в финале Кубка Гагарина.
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