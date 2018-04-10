Секач тренируется с «Ак Барсом» в преддверии финала против ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач принимает участие в открытой тренировке команды в преддверии первых матчей финала Кубка Гагарина против ЦСКА, сообщает «Спорт-Бизнес Online». В занятии не участвует получивший травму Андрей Попов

Отметим, что ранее пресс-служба КХЛ сообщала и переводе Секача в список травмированных до конца сезона-2017/18. 25-летний чех получил повреждение в заключительной игре серии против магнитогорского «Металлурга», которая состоялась 23 марта.

В этом розыгрыше Кубка Гагарина форвард принял участие в 12 матчах, набрав 12 (4+8) очков. В 50 играх регулярного чемпионата он отметился 42 (16+26) баллами за результативность.

Первый и второй матчи серии между «Ак Барсом» и ЦСКА состоятся в Казани 14 и 16 апреля. Третья и четвертая игры пройдут в Москве 18 и 20 апреля. Последующие встречи, если потребуется, будут сыграны 22, 24 и 26 апреля.