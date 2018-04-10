Тренер: самый результативный защитник «Ак Барса» Марков пропустил тренировку из-за отдыха

КАЗАНЬ, 10 апреля. / ТАСС /. Защитник хоккейного клуба «Ак Барс» Андрей Марков , ставший самым результативным в команде среди игроков обороны в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), не принял участие в открытой тренировке перед финалом Кубка Гагарина, так как тренерский штаб дал ему возможность отдохнуть. Об этом журналистам сообщил главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов

"Ак Барс" во вторник провел открытую тренировку на «Татнефть-Арене». Первые два матча финала с ЦСКА пройдут 14 и 16 апреля в Казани. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 Марков набрал 33 очка (5 шайб + 28 передач) в 55 матчах. В плей-офф на счету 39-летнего Маркова 14 игр и три очка за результативность (1+2).

"Его [Маркова] не было, дали ему возможность отдохнуть", — сказал Билялетдинов.