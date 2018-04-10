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Товарищеская встреча по хоккею прошла между спортсменами Ясенева и Зюзина
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Товарищеская встреча по хоккею прошла между спортсменами Ясенева и Зюзина 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
В минувшие выходные на дружеский матч с хоккейными командами Центра спорта и досуга «Атлант» приехали сборные района Зюзино.
Встречи планировались давно. Спортсмены провели по две игры, для младших и старших команд. Матчи получились напряженные, зрелищные, ни одна из команд долго не могла открыть счёт — никто не хотел уступать. Самым полезным игроком встречи единогласно признан вратарь Андрей Мазаев. А спортсмены младший хоккейной группы назвали лидером Диму Пахомова, он сумел забить шайбу и сделать еще одну голевую передачу. В тоге товарищеская встреча завершилась боевой ничьей со счётом 3-3.
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