Товарищеская встреча по хоккею прошла между спортсменами Ясенева и Зюзина

В минувшие выходные на дружеский матч с хоккейными командами Центра спорта и досуга «Атлант» приехали сборные района Зюзино.

Встречи планировались давно. Спортсмены провели по две игры, для младших и старших команд. Матчи получились напряженные, зрелищные, ни одна из команд долго не могла открыть счёт — никто не хотел уступать. Самым полезным игроком встречи единогласно признан вратарь Андрей Мазаев. А спортсмены младший хоккейной группы назвали лидером Диму Пахомова, он сумел забить шайбу и сделать еще одну голевую передачу. В тоге товарищеская встреча завершилась боевой ничьей со счётом 3-3.