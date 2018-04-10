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Э. Карлссон: «Это самый тяжелый год в моей карьере в НХЛ — в профессиональном и личном плане»
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Э. Карлссон: «Это самый тяжелый год в моей карьере в НХЛ — в профессиональном и личном плане» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Оттавы Сенаторз» Эрик Карлссон прокомментировал возможность своего ухода из канадской команды и подвел итоги сезона. «Сенаторы» не попали в плей-офф НХЛ, а в прошлом сезоне дошли до финала Восточной конференции.
«Я сыграл последнюю игру за клуб? Ничего такого я не планирую, но это может произойти. С учетом того как сложился для нас этот сезон, у нас в составе могут быть перестановки. Но я надеюсь, что меня они не коснутся.
Не думаю, что я играл на уровне, который необходим команде для того, чтобы добиться успеха. Это моя вина, и меня это очень расстраивает. Я сделаю все, чтобы подобное больше не повторилось. Это был самый тяжелый год в моей карьере за те девять лет, что я провел здесь. Как в профессиональном плане, так и в личном», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.
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