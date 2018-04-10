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Александр Медведев: «Если уезжать в НХЛ, то в команду, которая ставит высокие задачи»
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Александр Медведев: «Если уезжать в НХЛ, то в команду, которая ставит высокие задачи» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Член совета директоров СКА Александр Медведев выразил сожаление из-за решения вице-капитана армейцев Ильи Ковальчука покинуть Россию и вернуться в НХЛ. В то же время он Медведев добавил, что питерцы попытаются разубедить 34-летнего хоккеиста переходить в «Рейнджерс».
— Подходил ли Илье «Рейнджерс»? Если уезжать, то надо играть в команде, ставящей высокие задачи. «Рейнджерс» в этом году не попали в плей-офф и решили обновить состав, к тому же команда очень давно не брала Кубок Стэнли. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы Илья остался. Может быть, вопрос еще не закрыт, хотя он уже и сделал публичное заявление.
— То есть СКА все-таки предложит новый контракт Ковальчуку?
— Думаю, мы попытаемся (смеется). (Андрей СИЗЯКИН)
Ковальчук договорился с «Рейнджерс». Он получит 6 миллионов долларов в год // Ковальчук уезжает в «Рейнджерс». Сколько еще звезд покинет СКА? // «НХЛ плюет на свои принципы в ситуации с Ковальчуком»
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