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Загидулин станет сменщиком Кошечкина в «Магнитке» после отъезда Самсонова
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Загидулин станет сменщиком Кошечкина в «Магнитке» после отъезда Самсонова 

Чемпионат.com 1 час назад
Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин назвал второго вратаря клуба после отъезда Ильи Самсонова в НХЛ.
«Вторым вратарём у нас будет Артём Загидулин, не случайно мы его многие годы держали и берегли, всё понимали. Мы видели его уровень, мы проверили его в «Куньлуне» в позапрошлом году. Он подтащил китайский клуб, абсолютно не стушевался. Поэтому с самого начала сезона Артём будет готовиться, дальше мы будем готовить молодого вратаря под третью позицию. Так что у нас вратарская позиция закрыта», — сказал Величкин «Чемпионату».
22-летний Загидулин за карьеру в КХЛ провёл 11 матчей, в которых одержал 3 победы при проценте отражённых бросков 94,8 и коэффициенте надёжности 1,37. В этом сезоне выступал за клуб ВХЛ «Зауралье», где выиграл 23 матча из 40 в регулярном чемпионате, отражая 93,8% бросков и пропуская 1,85 шайбы за игру. В плей-офф одержал 4 победы в 8 играх при коэффициенте надёжности 2,63 и проценте отражённых бросков 92,6.
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