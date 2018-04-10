Зинэтула Билялетдинов: «Маркову дали возможность отдохнуть»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что защитник казанского клуба Андрей Марков пропустил открытую тренировку перед финалом Кубка Гагарина по решению тренерского штаба, игроку дали возможность отдохнуть.

— Маркова не было, дали ему возможность отдохнуть, — цитирует ТАСС Билялетдинова. — Секач тренировался, но пока он еще не готов. Работает с командой, это уже хорошо.

"Ак Барс" представляет, как играет ЦСКА. Поэтому строим свою тренировку именно в таком режиме. Что касается вратарей, то у соперника Юханссон показал себя с хорошей стороны. Он просто две игры отыграл на «ноль».

39-летний Марков в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел 55 матчей и набрал 33 (5+28) очка. В плей-офф на его счету 14 игр и 3 (1+2) очка.