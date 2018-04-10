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Зинэтула Билялетдинов: «Маркову дали возможность отдохнуть»
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Зинэтула Билялетдинов: «Маркову дали возможность отдохнуть» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что защитник казанского клуба Андрей Марков пропустил открытую тренировку перед финалом Кубка Гагарина по решению тренерского штаба, игроку дали возможность отдохнуть.
— Маркова не было, дали ему возможность отдохнуть, — цитирует ТАСС Билялетдинова. — Секач тренировался, но пока он еще не готов. Работает с командой, это уже хорошо.
"Ак Барс" представляет, как играет ЦСКА. Поэтому строим свою тренировку именно в таком режиме. Что касается вратарей, то у соперника Юханссон показал себя с хорошей стороны. Он просто две игры отыграл на «ноль».
39-летний Марков в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ провел 55 матчей и набрал 33 (5+28) очка. В плей-офф на его счету 14 игр и 3 (1+2) очка.
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