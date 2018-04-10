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Потапов: ЦСКА и «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина покажут вязкий хоккей
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Потапов: ЦСКА и «Ак Барс» в финале Кубка Гагарина покажут вязкий хоккей 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 10 апреля. /ТАСС/. Финальные игры плей-офф Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и ЦСКА не будут отличаться зрелищностью, в них будет вязкая борьба. Такое мнение журналистам высказал нападающий казанского клуба Алексей Потапов.
Матчи финала Кубка Гагарина пройдут 14 и 16 апреля в Казани, 18 и 20 апреля в Москве. Далее, если потребуется, игры пройдут 22 и 26 апреля в Казани, 24 апреля в Москве.
"В ЦСКА подобрана очень хорошая команда, многих ребят я лично знаю, — сказал Потапов. — Они прошли СКА, поэтому настраиваемся самым серьезным образом. Будет очень непросто, они не дают времени ни в атаке, ни в обороне. Я могу сказать, что красивой игры не получится — будет очень много борьбы везде, будет вязкая, тяжелая работа".
Хоккеист «Ак Барса» Антон Ландер отметил, что в данный момент команда сконцентрирована на игре соперника в большинстве. В последнем матче команд «Ак Барс» обыграл ЦСКА в январе в регулярном чемпионате со счетом 6:4.
"Предстоят серьезные игры, мы сконцентрированы на них — особенно, на игре соперника в большинстве. Я помню, что много голов в последнем с ними матче было забито в первых двух периодах. Тогда было здорово играть. Наши болельщики молодцы и помогли тогда выиграть, но это регулярный сезон, а в плей-офф совсем другой хоккей", — добавил он.
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