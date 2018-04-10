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Нападающий Доус покинул хоккейный клуб «Барыс»
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Нападающий Доус покинул хоккейный клуб «Барыс» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 10 апреля. Нападающий Найджел Доус покинул астанинский хоккейный клуб «Барыс». Об этом сообщает пресс-служба команды.
"Спасибо за все, капитан Доус, — говорится в Twitter клуба. — Было радостью видеть твою игру. Ты настоящий профессионал и на льду, и вне его. Удачи в погоне за Кубком".
Доус перешел в «Барыс» из «Монреаля» в 2011 году. Хоккеист в сезоне-2012/13 установил рекорд команды по количеству заброшенных шайб в одном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (4), он дважды был участником Матча звезд КХЛ (2015, 2016). В сезоне-2017/18 Доус занял третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ (35 шайб + 21 передача), а также стал лучшим снайпером лиги.
Доус родился в Канаде и выступал за канадскую сборную на молодежных чемпионатах мира в 2004 и 2005 годах. В 2016 году он получил гражданство Казахстана и начал выступать за сборную страны. Ранее Доус сообщал, что он хочет уйти из-за нежелания работать с новым руководством клуба, а также из-за снизившегося курса тенге.
"Барыс" занял десятое место в Восточной конференции КХЛ в текущем сезоне и не вышел в плей-офф.
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