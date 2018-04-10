«Агидель» победила СКИФ в первом матче серии плей-офф ЖХЛ

Уфимская «Агидель» обыграла нижегородский СКИФ в первом полуфинальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Второй матч серии до двух побед состоится 13 апреля в Уфе.