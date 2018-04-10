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«Агидель» победила СКИФ в первом матче серии плей-офф ЖХЛ
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«Агидель» победила СКИФ в первом матче серии плей-офф ЖХЛ 

Р-Спорт 1 час назад
Уфимская «Агидель» обыграла нижегородский СКИФ в первом полуфинальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) в пользу «Агидели». В составе победительниц шайбы забросили Елизавета Роднова (9-я минута), Ольга Сосина (28, 60), Екатерина Лебедева (36, 50) и Элина Митрофанова (37). У проигравших отличились Виктория Кулишова (17), Елена Проворова (25, 44) и Оксана Братищева (57).
Второй матч серии до двух побед состоится 13 апреля в Уфе.
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