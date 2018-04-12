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Капризов не участвует в тренировке ЦСКА перед матчем финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»
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Капризов не участвует в тренировке ЦСКА перед матчем финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов не принимает участие в тренировке команды перед первым матчем финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
20-летний форвард из-за повреждения пропустил шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА (3:2 ОТ).
На счету Капризова 10 очков (2 гола и 8 результативных передач) в 15 играх плей-офф КХЛ.
Первый матч серии пройдет в Казани 14 апреля. Начало игры — 17:00 мск.
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