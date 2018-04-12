Капризов не участвует в тренировке ЦСКА перед матчем финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом»

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов не принимает участие в тренировке команды перед первым матчем финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий. 20-летний форвард из-за повреждения пропустил шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА (3:2 ОТ). На счету Капризова 10 очков (2 гола и 8 результативных передач) в 15 играх плей-офф КХЛ. Первый матч серии пройдет в Казани 14 апреля. Начало игры — 17:00 мск.