Капризов не участвует в тренировке ЦСКА перед матчем финала плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов не принимает участие в тренировке команды перед первым матчем финальной серии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом». Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
20-летний форвард из-за повреждения пропустил шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА (3:2 ОТ).
На счету Капризова 10 очков (2 гола и 8 результативных передач) в 15 играх плей-офф КХЛ.
Первый матч серии пройдет в Казани 14 апреля. Начало игры — 17:00 мск.