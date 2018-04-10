Назван кандидат на замену Знарка

СМИ: новым главным тренером СКА вместо Знарка станет Воробьев

Олег Знарок в скором времени покинет пост главного тренера петербургского СКА. Его должность займет бывший наставник магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев . Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Со Знарком СКА стал чемпионом Кубка Гагарина в 2017 году, однако в нынешнем сезоне команда завоевала только бронзовые медали турнира.

С московским "Динамо" Знарок выиграл два Кубка Гагарина, а также Олимпийские игры — 2018 и чемпионат мира — 2014 в качестве наставника сборной России.

Воробьев привел "Магнитогорск" к двум победам в Кубке Гагарина.

Ранее сообщалось, что Илья Воробьев станет главным тренером омского "Авангарда".