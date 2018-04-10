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Назван кандидат на замену Знарка
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СМИ: новым главным тренером СКА вместо Знарка станет Воробьев 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Олег Знарок в скором времени покинет пост главного тренера петербургского СКА. Его должность займет бывший наставник магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Со Знарком СКА стал чемпионом Кубка Гагарина в 2017 году, однако в нынешнем сезоне команда завоевала только бронзовые медали турнира.
С московским "Динамо" Знарок выиграл два Кубка Гагарина, а также Олимпийские игры — 2018 и чемпионат мира — 2014 в качестве наставника сборной России.
Воробьев привел "Магнитогорск" к двум победам в Кубке Гагарина.
Ранее сообщалось, что Илья Воробьев станет главным тренером омского "Авангарда".
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