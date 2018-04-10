Хоккеист «Ак Барса» Ландер рассказал о предстоящей финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Об этом сообщает «Советский спорт».

"В чемпионате мы выиграли дома, проиграли в гостях. Это хорошая команда, которая отлично играет и в большинстве, и в меньшинстве. Это будет напряженная серия", — цитирует Ландера официальный сайт клуба.

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"Да, он отлично играет, но он всегда играл хорошо. Мы видели это каждый день. В плей-офф он вывел свою игру на новый уровень, это важно. Мы очень счастливы, что он играет за нашу команду и будем надеяться, что финал он проведет также хорошо", — добавил хоккеист.